سائنس و ٹیکنالوجی پارکس کے انتظام کے موضوع پر سیمینار، 120ماہرین کی شرکت
اسلام آباد (نامہ نگار) او آئی سی کامسٹیک ٹیکنوویشن اکیڈمی نے ایران کے پردیس ٹیکنالوجی پارک اور ۔۔۔
ترکیہ کے اسلامک کوآپریشن یوتھ فورم کے اشتراک سے سائنس و ٹیکنالوجی پارکس کے انتظام کے موضوع پر سیمینار منعقد کیا، جس میں تقریباً 14ممالک کے 120سے زائد ماہرین، محققین اور متعلقہ شعبوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ٹیکنالوجی اور جدت کے ماحولیاتی نظام کی ترقی کے عنوان سے منعقدہ سیمینار میں سائنس و ٹیکنالوجی پارکس کے قیام، انتظام، نوجوانوں کی جدت طرازی، نئے کاروباری منصوبوں اور جامعات و صنعت کے درمیان روابط بڑھانے کے مختلف ماڈلز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
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