انتقال پرملال
٭ تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے مرکزی رکن اویس یونس چوہدری کے والد چوہدری یونس انتقال کر گئے۔ آبائی قبرستان درکالہ اسلام آباد میں سپردخاک، نماز جنازہ میں سلمان اکرم راجہ، خالد یوسف سمیت مقامی و مرکزی قیادت نے شرکت کی۔
٭ تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے مرکزی رکن اویس یونس چوہدری کے والد چوہدری یونس انتقال کر گئے۔ آبائی قبرستان درکالہ اسلام آباد میں سپردخاک، نماز جنازہ میں سلمان اکرم راجہ، خالد یوسف سمیت مقامی و مرکزی قیادت نے شرکت کی۔
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