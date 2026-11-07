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کورین یونیسکو اساتذہ کے وفد کا حافظ آباد کے مختلف اداروں کا دورہ

  • گوجرانوالہ
کورین یونیسکو اساتذہ کے وفد کا حافظ آباد کے مختلف اداروں کا دورہ

اداروں کے طریقہ کار کو سمجھا، سوالات کئے اور ضروری معلومات حاصل کیں

حافظ آباد (نمائندہ دنیا) بنیاد فاؤنڈیشن حافظ آباد کے زیر اہتمام کورین نیشنل کمیشن فار یونیسکو کے اساتذہ کے وفد نے ڈسٹرکٹ منیجر عثمان غنی کی قیادت میں مختلف سرکاری اداروں کا معلوماتی و مطالعاتی دورہ کیا۔ڈسٹرکٹ منیجر عثمان غنی نے بتایا کہ چیئرپرسن بنیاد فاؤنڈیشن شاہین عتیق الرحمن کے وژن کے تحت اس دورے کا مقصد اساتذہ کو مختلف سرکاری اداروں کی جانب سے عوام کو فراہم کی جانیوالی خدمات، سہولیات اور فلاحی سرگرمیوں سے آگاہ کرنا تھا۔ وفد میں شامل اساتذہ نے صنعت زار، تحفظ مرکز، دارالامان اور چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کا دورہ کیا۔اس موقع پر متعلقہ اداروں کے نمائندوں نے اساتذہ کو اپنے اداروں کے دائرہ کار، بنیادی ذمہ داریوں، فراہم کردہ سہولیات اور ضرورت مند افراد، خواتین اور بچوں کے تحفظ و فلاح کیلئے کیے جانیوالے اقدامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ اساتذہ نے اداروں کے طریقہ کار کو سمجھا، مختلف سوالات کیے اور ضروری معلومات حاصل کیں۔

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