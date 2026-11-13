صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی ،7ملزمان گرفتار، منشیات شراب اور ناجائز اسلحہ برآمد

  • اسلام آباد
راولپنڈی ،7ملزمان گرفتار، منشیات شراب اور ناجائز اسلحہ برآمد

راولپنڈی (اے پی پی)راولپنڈی پولیس نے سماج دشمن عناصر کے خلاف مختلف کارروائیوں کے دوران 7 ملزمان کو گرفتار کرکے۔۔۔

 4 کلو 460 گرام چرس، 10 لیٹر شراب اور ناجائز اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کرلیا۔ گوجر خان پولیس نے دو مبینہ منشیات سپلائرز کو گرفتار کرکے 2 کلو 960 گرام چرس جبکہ صدر واہ پولیس نے ایک ملزم کو حراست میں لے کر ایک کلو 500 گرام چرس برآمد کی۔ اسی طرح تھانہ چکلالہ، مورگاہ اور کہوٹہ کے علاقوں میں کارروائیوں کے دوران چار افراد کو گرفتار کرکے 10 لیٹر شراب اور ناجائز اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
یہاں کسی کو بھی کچھ حسبِ آرزو نہ ملا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پاکستان کا سب سے بڑا ’چور‘
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ مڈٹرم انتخابات کے بعد…(2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جنگی جنون کے خلاف امن کی جیت
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیسا دفاع کہاں کے بیانیے؟
آصف عفان
امیر حمزہ
مکہ معاہدہ اور ویسٹ فالیا
امیر حمزہ