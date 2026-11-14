پشاور میں پالوسی فلائی اوور کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)خیبرپختونخوا کی نئی صوبائی حکومت کے ترقیاتی ویژن کے تحت پشاور میں پالوسی فلائی اوور۔۔۔
کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے، منصوبے کے مختلف تعمیراتی مراحل پر کام منظم انداز میں آگے بڑھایا جا رہا ہے جبکہ تعمیراتی سرگرمیوں کی رفتار بھی برقرار ہے ۔خیبرپختونخوا کے حکومتی ذرائع کے مطابق پالوسی فلائی اوور پر گرڈرز کی لانچنگ، ایم ایس ای وال کی تعمیر، مٹی کی بھرائی اور دیگر تعمیراتی سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں۔
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