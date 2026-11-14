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بینک آف خیبر ،مردوں کی صحت سے متعلق آگاہی سیشن کا آغاز

  • اسلام آباد
بینک آف خیبر ،مردوں کی صحت سے متعلق آگاہی سیشن کا آغاز

سینئر انتظامیہ، عملے کے ارکان ،شعبہ صحت سے تعلق رکھنے والے مہمانوں کی شرکت

پشاور(دنیا رپورٹ )بینک آف خیبر نے پشاور میں ہیڈ آفس ٹاور میں مردوں کی صحت سے متعلق ایک انٹرایکٹو آگاہی سیشن کے ساتھ مووَمبر کی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ سیشن میں سینئر انتظامیہ، عملے کے ارکان ،شعبہ صحت سے تعلق رکھنے والے مہمانوں نے شرکت کی۔مووَمبر ہر سال نومبر میں مردوں کی صحت کے آگاہی مہینے کے طور پر منایا جاتا ہے ، جس کا مقصد مردوں کو اپنی جسمانی اور ذہنی صحت، بشمول پروسٹیٹ کی صحت اور نقل و حرکت، کے بارے میں کھل کر بات کرنے کی ترغیب دینا ہے ۔ سیشن میں اس بات پر زور دیا گیا کہ درد اور ذہنی دباؤ پر خاموش رہنے سے مسائل مزید بگڑتے ہیں۔سیشن کی قیادت ڈاکٹر ضیاء اللہ نے کی، جو سرجن اور طبی محقق ہیں ۔انہوں نے ذیابیطس، موٹاپے اور ہائی بلڈ پریشر پر گفتگو کی اور صحت مند طرزِ زندگی، اچھی غذائی عادات اور نظم و ضبط کی اہمیت پر زور دیا۔ 

 

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