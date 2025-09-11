ضلع ملیر میں پولیس اور انتظامیہ کا ریسکیو اور ریلیف آپریشن
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ضلع ملیر میں شدید بارشوں کے دوران پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ہنگامی بنیادوں پر ریسکیو اور ریلیف آپریشن کیا گیا۔۔۔
ایس ایس پی ملیر ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ اور ڈپٹی کمشنر ملیر سلیم اللہ اوڈھو نے ذاتی طور پر کارروائیوں کی نگرانی کی اور خود آپریشنز میں مصروف رہے ۔ترجمان ملیر پولیس کے مطابق پولیس، ریسکیو ٹیموں اور ضلعی انتظامیہ کے عملے نے نشیبی علاقوں اور ندی نالوں کے قریب رہائش پذیر شہریوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ برساتی پانی کی نکاسی کے لیے مربوط اقدامات کیے گئے جبکہ مختلف شاہراہوں اور اہم سڑکوں سے پانی نکال کر ٹریفک کی روانی بحال کردی گئی۔