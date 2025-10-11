صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلطان آبادمیں 350 نادہندگان کے بجلی کنکشن منقطع

  • کراچی
سلطان آبادمیں 350 نادہندگان کے بجلی کنکشن منقطع

کراچی(کامرس رپورٹر)کے الیکٹرک نے سلطان آباد میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 150 سے زائد غیر قانونی کنڈے ہٹا دیے اور 350 سے زائد نادہندگان کے کنکشن منقطع کر دیے۔مزید برآں کے الیکٹرک کی جانب سے علاقے میں ہم قدم اسکیم کے تحت سہولت کیمپ لگایا گیا۔۔۔

 جہاں صارفین کو بلوں کی آسان ادائیگی، شکایات کے ازالے اور قانونی کنکشنز حاصل کرنے میں مدد فراہم کی گئی۔ کیمپ کے دوران متعدد صارفین نے ادائیگیاں کیں، جب کہ نئے کنکشنز کے لیے درخواستیں بھی موصول ہوئیں۔ ترجمان کے  الیکٹرک کے مطابق، بجلی چوری کے مکمل خاتمے تک ایسی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ترجمان نے مزید کہا کہ غیر قانونی کنکشنز نہ صرف کے ۔ الیکٹرک کے انفرااسٹرکچر کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ شہریوں کے لیے حفاظتی خطرات میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ ادارہ شہریوں سے اپیل کرتا ہے کہ بجلی چوری کی حوصلہ شکنی کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

صحت دشمنوں کیخلاف فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن،بھاری جرمانے،مقدمات

وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا بوریوالا کالج کا دورہ

وہاڑی میں انسدادِ پولیو مہم کی تیاریاں مکمل، ٹیمیں تیار

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 60چالان

غیر قانونی پیٹرول یونٹس کیخلاف سول ڈیفنس کی کارروائیاں

ڈپٹی کمشنر کا تحصیل ہسپتال کا دورہ ‘ صفائی بہتر بنانے کی ہدایت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن