صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسداد پولیو مہم،ماحولیاتی نمونے مثبت آنے والے علاقوں پر خصوصی توجہ دینے کا فیصلہ

  • کراچی
انسداد پولیو مہم،ماحولیاتی نمونے مثبت آنے والے علاقوں پر خصوصی توجہ دینے کا فیصلہ

مچھر کالونی، چکورا نالہ، راشد منہاس ،سہراب گوٹھ ،خاموش گوٹھ، ایم خان کالونی ،اورنگی نالہ ،بختاور گوٹھ ،کورنگی نالہ، حاجی مراد گوٹھ، ہجرت کالونی اور منظور کالونی میں گیارہ نمونے مثبت آئے

کراچی(اسٹاف رپورٹر)انسداد پولیو مہم کے دوران جن علاقوں سے ماحولیاتی نمونے مثبت آئے ہیں ان پر بھی خصوصی توجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔مچھر کالونی، چکورا نالہ، راشد منہاس ،سہراب گوٹھ ،خاموش گوٹھ، ایم خان کالونی ،اورنگی نالہ ،بختاور گوٹھ ،کورنگی نالہ، حاجی مراد گوٹھ، ہجرت کالونی اور منظور کالونی میں لئے گئے گیارہ نمونے مثبت آئے ہیں۔کمشنر کی زیرصدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ڈپٹی کمشنرز ان علاقوں کے منتخب اراکین اور معززین اور مذہبی رہنماؤں سے مدد لیں گے یقینی بنائیں گے کہ ان علاقوں میں سو فیصد کوریج ہو ۔ دریں اثنا کمشنر نے گزشتہ روز میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کے ہمراہ جامعہ بنوریہ کا دورہ کیا اور جامعہ کے چانسلر مفتی نعمان نعیم دیگر علما کرام دینی علوم کے اساتذہ اور طلبہ سے ملاقات کی۔اس موقع پر مفتی نعمان نعیم نے جامعہ بنوریہ کے اساتذہ کے پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے ۔ بعد ازاں میئر کراچی اور کمشنر کراچی نے کمشنر کراچی کے دفتر میں مختلف مکاتب فکر کے علما کرام اور مذہبی رہنماوں سے ملاقات کی۔ علما کرام نے جامعہ بنوریہ اور کمشنر کراچی کے دفتر میں یقین دلایا کہ وہ پولیو کے قطروں کو جائز سمجھتے ہیں ،یہ بات شریعت کے خلاف بات نہیں بچوں کے مستقبل اور ان کی حفاظت کے لئے والدین کو چاہیئے کہ وہ پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نجی ہسپتالوں کے باہر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز قائم

انجمن تاجران مین مارکیٹ سیٹلائٹ ٹاؤن کے وفد کی خرم دستگیر سے ملاقات

سیالکوٹ :ٹریفک حادثات کی روک تھام کے حوالے سے آ گاہی مہم

اے سی ڈسکہ اور پیرا فور س کا تجاوزات کیخلاف آپریشن

حافظ آباد:ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فائق تارڑ نے انسداد پولیو مہم کا جائزہ لیا

گجرات:ایئر پورٹ چوک میں واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر