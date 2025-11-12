واٹر کا رپوریشن کے4نئے زونز کیلئے سربرا ہوں کا تقرر
تنظیم نو مقصد کارکردگی میں بہتری، مسائل کے تیز ترین حل اور قابلِ اعتماد سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے واٹر کارپوریشن بڑھتی ہوئی شہری ضروریات کو بہتر طور پر پورا کرنے کی پوزیشن میں ہے ،احمدعلی صدیقی،اسداللہ
کراچی ( اسٹاف رپورٹر )چیئرمین کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کی ہدایات پر کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے بڑے انتظامی اصلاحاتی اقدام کا آغاز کرتے ہوئے شہر کی پانی اور نکاسی آب کی خدمات کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے چار نئے آپریشنل زون قائم کر دیے ہیں،اس تنظیمِ نو کا مقصد کارکردگی میں بہتری، مسائل کے تیز ترین حل اور کراچی بھر میں پانی اور صفائی کی قابلِ اعتماد سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے ، کارپوریشن کی جانب سے اس حوالے سے باضابطہ نوٹیفکیشن اسی ہفتے جاری کیا گیا،نئے فریم ورک کے تحت زون ون ضلع ملیر اور کورنگی پر مشتمل ہوگا جس کی سربراہی چیف انجینئر محمد علی شیخ کریں گے جبکہ کورنگی، شاہ فیصل، ماڈل، ابراہیم حیدری اور گڈاپ ٹاؤنز میں سپرنٹنڈنگ انجینئرز تعینات کیے جائیں گے ،زون ٹو، جس میں ضلع شرقی اور جنوبی شامل ہیں کی نگرانی چیف انجینئر آفتاب عالم چانڈیو کریں گے اور جناح ٹاؤن، گلشن ٹاؤن، صفورا، کلفٹن اور لیاری کے علاقوں میں ٹیموں کی سربراہی کریں گے ،زون تھری، جس میں ضلع غربی اور کیماڑی شامل ہیں، چیف انجینئر غلام محمد ہب کے ماتحت ہوگا، جبکہ زون فور، جس میں ضلع وسطی اور سہراب گوٹھ ٹاؤن شامل ہیں، چیف انجینئر شاہ رخ حسین کی سربراہی میں کام کرے گا،کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر احمد علی صدیقی اور چیف آپریٹنگ آفیسر انجینئر اسداللہ خان نے اس اقدام کو آپریشنل صلاحیت میں اضافہ اور تیز تر اور مؤثر سروس ڈلیوری کو یقینی بنانے کی جانب اہم قدم قرار دیا،ان کا مزید کہنا تھا کہ اس تنظیم نو کا مقصد فیلڈ ٹیموں کے درمیان بہتر رابطہ، پانی کی تقسیم اور نکاسی آب کی دیکھ بھال کے نظام کو مؤثر بنانا اور عوامی شکایات کا بروقت ازالہ ممکن بنانا ہے ،یہ اقدام میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کے اُس وژن کی عکاسی کرتا ہے جس کا محور شہریوں کو بہتر سہولیات اور بلند معیار کی عوامی خدمات فراہم کرنا ہے ،موثر انتظامی ڈھانچے کے ساتھ واٹر کارپوریشن شہر کی بڑھتی ہوئی شہری ضروریات کو بہتر طور پر پورا کرنے کی پوزیشن میں ہے ۔