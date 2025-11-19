رینجرز نے غیرقانونی اسلحہ فروخت کرنے والا ملزم پکڑلیا
کراچی (اسٹاف رپورٹر) پاکستان رینجرز (سندھ) نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے ڈاکس کالونی کیماڑی سے غیر قانونی اسلحہ کی خریدوفروخت، منشیات فروشی، ڈکیتی اور چھینا جھپٹی کی متعدد وارداتوں میں ملوث ملزم اسماعیل ولد حضرت گل کو گرفتار کر لیا۔
ملزم کے قبضے سے 4 عدد 30بور پسٹل جبکہ 2 عدد پسٹل (30 بور اور 9 ایم ایم) کھلے ہوئے ، 11عدد مختلف اقسام کی میگزین، اسلحہ پارٹس، 160 عدد مختلف اقسام کا ایمونیشن، 760گرام حشیش، 398گرام آئس، 82گرام ہیروئن، موبائل فون اور نقدی برآمد کر لی گئی۔