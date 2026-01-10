صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی کوخصوصی توجہ، منصوبہ بندی کی ضرورت ،ناصرشاہ

  • کراچی
بھرپور توانائی اور مربوط حکمتِ عملی سے اقدامات کیے جا رہے ہیں،وزیربلدیات

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ اور چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی مشترکہ صدارت میں کراچی میں جاری اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں سے متعلق ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں شہر کی بنیادی سہولیات کو بہتر بنانے اور ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز کرنے پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں میئر کمشنر کراچی، محکمہ بلدیات کے سینئر افسران، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن (ایف ڈبلیو او) کے نمائندگان اور دیگر متعلقہ اداروں کے حکام نے شرکت کی۔ایف ڈبلیو او اور محکمہ بلدیات کے نمائندگان نے منصوبہ بندی، عملدرآمد اور ٹائم لائن سے متعلق بریفنگ دی۔

اس موقع پر چیف سیکریٹری نے کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز ایک پیج پر ہیں اور کراچی کی بہتری کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہر کی ترقی کے لیے بھرپور توانائی، توجہ اور مربوط حکمتِ عملی کے ساتھ اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ منصوبے بروقت مکمل ہوں اور عوام کو سہولیات فراہم کی جا سکیں۔صوبائی وزیر بلدیات نے کہا کہ کراچی میں ترقیاتی کاموں کی نگرانی اور بہتری کے لیے ایک کمیٹی باقاعدہ طور پر نوٹیفائی کر دی گئی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کراچی ایک بڑا میٹروپولیٹن شہر ہے جسے خصوصی توجہ، مسلسل منصوبہ بندی اور موثر عملدرآمد کی ضرورت ہے ۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ سندھ حکومت کراچی کے شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے ۔

