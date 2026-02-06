صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آرٹس کونسل میں بھارتی مظالم کے خلاف تصویری نمائش

  • کراچی
کراچی(اے پی پی)آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی جانب سے 5فروری یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف تصویری نمائش کا انعقاد حسینہ معین ہال ، احمد شاہ بلڈنگ میں کیا گیا۔۔

، نمائش کا افتتاح مہمانِ خصوصی میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ کے ہمراہ کیا۔ جاری اعلامیہ کے مطابق نمائش میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی افواج کی جانب سے کیے جانے والے مظالم پر مبنی بڑی تعداد میں تصاویر آویزاں کی گئیں جبکہ بشیر سدوزئی نے شرکا ء کو تصاویر کے پس منظر اور حقائق سے آگاہ کیا۔

 

