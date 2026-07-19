صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی مسلم لیگ کے تحت مفت طبی کیمپ

  • کراچی
مرکزی مسلم لیگ کے تحت مفت طبی کیمپ

کراچی(این این آئی) مرکزی مسلم لیگ کراچی کے زیرِ اہتمام سہراب ٹاؤن میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقے کے سیکڑوں مستحق افراد نے بھرپور استفادہ کیا۔

 کیمپ میں ماہر اور مستند ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم نے مریضوں کا مفت معائنہ کیا، ضروری طبی ٹیسٹ کیے گئے اور مریضوں کو معیاری ادویات بلا معاوضہ فراہم کی گئیں۔میڈیکل کیمپ میں خواتین، بزرگوں اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اوراہلیانِ علاقہ نے اس فلاحی اقدام کو سراہتے ہوئے مرکزی مسلم لیگ کو زبردست خراجِ تحسین پیش کیا اور اسے موجودہ حالات میں عوامی خدمت کی بہترین مثال قرار دیا۔اس موقع پر مرکزی مسلم لیگ ضلع شرقی کے جنرل سیکریٹری حافظ عبدالقیوم نے کیمپ کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان زرعی ترقی کیلئے سنگِ میل ،افتخار سہو

چیئرپرسن بی آئی ایس پی کا ایبٹ آباد کا دورہ، خواتین سے ملاقات

زیرِ التوامقدمات کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹایا جائے ،آئی جی

مصدق ملک کی شیزانگ خودمختار خطے کی عوامی حکومت کے نائب چیئرمین سے ملاقات

عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے :چیئرمین سینیٹ

ٹوکیو، پاکستان، جاپان سٹارٹ اپ اور اختراعی تقریب کا انعقاد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
حضرت مولانا کا جوشِ خطابت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مولانا ذرا پھسل گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ضیا الحق سے ذیل سنگھ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ہائبرڈ وارفیئر اور پاکستان کے سکیورٹی محاذ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہر گھنٹے کا آپشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بحرِ ہند اور بحرالکاہل میں بڑھتا ہوا سٹریٹجک مقابلہ
محمد عبداللہ حمید گل