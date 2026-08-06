صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیڑھ سالہ بچی کے قتل کاکم عمر ملزم گرفتار

  • کراچی
ڈیڑھ سالہ بچی کے قتل کاکم عمر ملزم گرفتار

کراچی(اسٹاف رپورٹر)قیوم آباد میں ڈیڑھ سالہ بچی کے قتل کا معاملہ پولیس نے قتل میں ملوث کم عمر ملزم منان کو گرفتار کرلیا۔

 پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف قتل کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا،مقدمہ ڈیڑھ سالہ آئیزل کے والد رانا علی اکبر کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مدعی نے بتایا کہ گزشتہ رات اہلیہ نے فون پر اطلاع دی کہ ائیزل جناح اسپتال میں فوت ہوگئی ہے ،اہلیہ نے بتایا کہ گزشتہ شام رشتے دار منان بچی کو چیز دلانے کا کہہ کر لے کر گیا،سات سالہ بجے منان بچی کو واپس لایا،مدعی مقدمہ کے مطابق اہلیہ نے بتایا کہ آئیزل بیہوش تھی منہ سے گندگی نکل رہی تھی اور کپڑے بھی گندے ہورہے تھے ،بچی کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا جہاں دوران علاج دم توڑ گئی۔مدعی مقدمہ نے دعویٰ کیا کہ منان نے اس کی بیٹی پر تشدد کیا جس سے اس کی موت واقع ہوئی،لواحقین نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ آئیزل کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ بچی کا پوسٹ مارٹم مکمل کرنے کے بعد لاش کو ورثاء کے حوالے کردیا گیا،پوسٹ مارٹم کی حتمی رپورٹ آجانے کے بعد زیادتی اور وجہ موت کا درست تعین ہوسکے گا تاہم گرفتار ملزم سے تفتیش کا عمل جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اعتراض دور،درخواست سماعت کیلئے مقرر کرنیکی ہدایت

بجٹ میں کمی ،اہم شاہراہوں کے منصوبے سست روی کا شکار

آزاد کشمیر کے حالیہ انتخابات میں بے ضابطگیوں پر تشویش:پیپلز پارٹی

نجی سکولز تعطیلات میں 22اگست تک بندرکھنے کے پابند

اپنی چھت اپنا گھر:14لاکھ درخواستیں

صوبے میں 10، 20کلو آٹے کے تھیلوں کی فراہمی میں کمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
یورپی سمندروں میں ڈوبتے پاکستانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اہلِ ملتان کی استقامتِ قدیم
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
حماس نے ہتھیار رکھ دیے مگر…
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سسٹم، نیا یا پرانا؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
مصطفی کمال! آپ سے کچھ باتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امام احمد رضا اور ردِّ بدعات ومنکَرات
مفتی منیب الرحمٰن