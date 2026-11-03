صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملزم خاتون کیشئر سے نوٹوں کی گڈی دیکھنے کے بہانے لے کر فرار

  • کراچی
ملزم خاتون کیشئر سے نوٹوں کی گڈی دیکھنے کے بہانے لے کر فرار

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)شہر قائد میں ملزم بینک کی خاتون کیشئر سے نوٹوں کی گڈی دیکھنے کے بہانے لے کر فرار ہوگیا۔

نجی ٹی وی کے مطابق کراچی کے علاقے نیو ٹاؤن شرف آباد میں انوکھی واردات ہوئی ہے جہاں کم عمر ملزم بینک کیشیئر سے 41 ہزار روپے چھین کر فرار ہوگیا۔شلوار قمیض اور ٹوپی پہنا ملزم کاؤنٹر پر کھڑا رہا اور خاتون کیشیئر کو باتوں میں الجھایا۔ملزم نے ایک ہزار کے نوٹوں والی گڈی دیکھنے کے لیے مانگی اور لے کر بھاگ گیا، خاتون ملزم کے پیچھے چلاتی رہی۔پولیس کو واردات سے متعلق آگاہ کردیا گیا ہے ۔ اس سے قبل بنارس موبائل مارکیٹ میں پیش آنے والی ڈکیتی کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ہے ۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 6 ملزمان نے دکان میں داخل ہو کر اسلحہ کے زور پر دکاندار کو یرغمال بنایا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

رہائشی پلاٹوں کا کمرشل استعمال جاری، ٹائون پلاننگ ونگ سزائوں پر عمل نہ کراسکا

پنجاب میں سرمایہ کاری کافروغ ، اے ڈی سیزفوکل پرسن مقرر

گندم پیداوار مقابلہ:پہلی تینوں پوزیشنز سرسبز کسانوں کے نام

آئی جی نے ملازمین اور اہلخانہ کے مسائل سنے ،ریلیف کے احکامات

لاہور میں ایل پی جی 550 سے 600 روپے کلو فروخت

رواں سال بھی انسدادِ سموگ کیلئے عملی اقدامات نہ ہو سکے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ