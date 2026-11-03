صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسکول وینز میں گیس سلنڈرز کے استعمال پر پابندی عائد

  • کراچی
اسکول وینز میں گیس سلنڈرز کے استعمال پر پابندی عائد

غیر محفوظ طریقے سے پٹرول اور گنجائش سے زائد طلبہ بٹھانے پر بھی ممانعت خلاف ورزی پر اسکول انتظامیہ کے خلاف کارروائی ہوگی،محکمہ تعلیم کا مراسلہ

کراچی(این این آئی)سندھ حکومت نے کراچی سمیت صوبے بھر میں اسکول وینز میں سی این جی اور ایل پی جی سلنڈرز کے استعمال پر سخت پابندی عائد کردی ہے ، جبکہ طلبہ کی حفاظت کے پیش نظر نجی تعلیمی اداروں کو حفاظتی احکامات جاری کردیے گئے ہیں۔تفصیلات کے مطابق وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ کی ہدایات پر محکمہ تعلیم نے اسکول ٹرانسپورٹ کے لیے حفاظتی ضوابط پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے ۔وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ نے کہا ہے کہ اسکول وینز میں غیر محفوظ طریقے سے پیٹرول فراہم کرنے پر بھی پابندی ہے ۔ بوتلوں اور کین کے ذریعے گاڑیوں کے انجن کو پیٹرول فراہم کرنا خطرناک عمل ہے ، جس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔انہوں نے مزید کہا کہ اسکول وینز میں مقررہ گنجائش سے زائد طلبہ کو بٹھانے اور بچوں کو فٹ بورڈ پر کھڑا کرکے سفر کرانے پر بھی پابندی عائد ہے ۔وزیر تعلیم کے مطابق اسکول ٹرانسپورٹ کے لیے سندھ حکومت کا فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی قرار دیا گیا ہے اور اس کی کاپی گاڑی میں موجود ہونا ضروری ہے ۔محکمہ تعلیم سندھ کا کہنا ہے کہ حفاظتی ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والے متعلقہ اسکولوں اور ان کی انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ نجی تعلیمی اداروں کو تمام حفاظتی ضوابط پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے واضح کیا گیا ہے کہ طلبہ کی جان و سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پانی چوری کیخلاف کریک ڈائون تیز کرنے کا فیصلہ، محکمہ انہار کی فیلڈ ٹیمیں متحرک

بڑی گاڑیوں کی آمدروفت، ٹریفک متاثر، حادثات

عوامی مسائل کے حل میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی:کمشنر

لیوی ختم نہ ہوئی تو ملتان سے دوبارہ لانگ مارچ :جاوید قصوری

گورنمنٹ کالج میں 2روزہ کانفرنس اپلائیڈ زوالوجی کا آ غاز

ریسلنگ چیمپئن شپ، پنجاب کالجز نے 7 گولڈ میڈلز جیت لئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ