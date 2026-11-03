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آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ