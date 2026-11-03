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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
پنجاب میں کرپشن کی فائلیں نہیں الماریاں بھرگئی ہونگی :سالک
ہمیں آزمانا چاہتے ہو تو ذرا ہاتھ لگا کر دیکھو:فضل الرحمن
پی ٹی آئی سے مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا:فیصل کنڈی
پاکستان کے جائز آبی حصے میں رکاوٹ اعلانِ جنگ، ب راہ راست جواب دینگے : چیئرمین سینیٹ
آن لائن مالی فراڈ روکنے کیلئے نیشنل سائبر فراڈ کوآرڈی نیشن سیل کی تجویز
سابق ڈی جی ہاؤسنگ کی جبری برطرفی ریٹائرمنٹ میں بدلنے کیخلاف حکومتی اپیل مسترد
تازہ ترین
ایوان نمائندگان، سینیٹ پر کنٹرول کی جنگ: امریکا میں وسط مدتی انتخابات کا میدان آج سجے گا
امریکی وسط مدتی انتخابات: ڈیموکریٹس کو کامیابی کیلئے 6 بڑی رکاوٹوں کا سامنا
صدر ٹرمپ مشرق وسطیٰ کو کسی طویل جنگ میں دھکیلنے کے سخت خلاف ہیں، جے ڈی وینس
پاکستان اور قطر کی ثالثی میں بات چیت تیز ہو گئی: اسماعیل بقائی
اسرائیل کا مقبوضہ مغربی کنارے کے جنوبی شہر الخلیل سے فوجیں واپس بلانے کا اعلان
آج کے کالمز
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ
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