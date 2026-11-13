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حیدر آباد:شوگر سے بچاؤ کے عالمی دن پرماہر ڈاکٹروں کی پریس کانفرنس

  • کراچی
حیدر آباد:شوگر سے بچاؤ کے عالمی دن پرماہر ڈاکٹروں کی پریس کانفرنس

حیدر آباد (بیورو رپورٹ)شوگر سے بچاؤ کے عالمی دن پر ماہر ڈاکٹروں پروفیسر عمران شیخ، ڈاکٹر بیدار بخت اور۔۔۔

 دیگر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اس وقت بچوں اور 25 سال کی عمر کے نوجوانوں میں بھی شوگر کی بیماری بڑھ رہی ہے۔ پاکستان اس شوگر کے مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں شوگر کے 60 کروڑ مریض ہیں، جن میں سے ساڑھے 3 کروڑ پاکستانی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واک نہ کرنے اور فاسٹ فوڈ کے استعمال کے باعث مرض میں اضافہ ہوا ہے۔

 

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