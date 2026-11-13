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جرائم کے مقدمات کی تفتیش جدید طریقوں اور شواہد پر کی جائے ، ایڈیشنل آئی جی

  • کراچی
جرائم کے مقدمات کی تفتیش جدید طریقوں اور شواہد پر کی جائے ، ایڈیشنل آئی جی

کراچی(اسٹاف رپورٹر)ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کی سربراہی میں کراچی پولیس آفس میں کرائم اور تفتیشی امور سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں ڈی آئی جی ایڈمن، زونل ڈی آئی جیز، ڈی آئی جی سی آئی اے ، ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز انویسٹیگیشن اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔۔۔

اجلاس میں اسٹریٹ کرائم، ڈکیتی، چوری اور دیگر وارداتوں کے مقدمات کی تفتیش، زیرِ تفتیش کیسز کی پیش رفت اور جرائم پیشہ عناصر و مفروران کے خلاف کارروائیوں کا جائزہ لیا گیا۔ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان نے ہدایت کی کہ جرائم کے مقدمات کی تفتیش جدید طریقہ کار، شواہد اور میرٹ کی بنیاد پر کی جائے ، اسٹریٹ کرائم سمیت دیگر جرائم میں ملوث عناصر کی گرفتاری اور مقدمات کو بروقت منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائے۔

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