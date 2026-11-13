صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آرٹس کونسل، تیسری عالمی آرٹ نمائش شیئرڈ ہاریزن کا افتتاح

  • کراچی
آرٹس کونسل، تیسری عالمی آرٹ نمائش شیئرڈ ہاریزن کا افتتاح

11 بین الاقوامی اور 19 پاکستانی فنکاروں کے فن پارے نمائش کے لیے پیش یہ فنکار جس ملک وشہر میں جائینگے ، سندھ وکراچی کانام روشن کرینگے ، ناصر شاہ

کراچی(اسٹاف رپورٹر)آرٹس کونسل میں آب و تاب سے جاری تیسرے ورلڈ کلچر فیسٹیول 2026ء میں تیسری عالمی آرٹ نمائش ‘‘شیئرڈ ہاریزن’’ کا افتتاح کردیا گیا۔ مہمان خصوصی وزیرِ بلدیات، ہاؤسنگ و ٹاؤن پلاننگ سندھ سید ناصر حسین شاہ نے صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ کے ہمراہ نمائش کا افتتاح کیا۔ نمائش میں پاکستان سمیت مختلف ممالک کے 11 بین الاقوامی اور 19 پاکستانی فنکاروں کے فن پارے نمائش کیلئے پیش کیے گئے ۔اس موقع پروزیرِ بلدیات، ہاؤسنگ و ٹاؤن پلاننگ سندھ سید ناصر حسین شاہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے فنکار یہاں موجود ہیں جو ہمارے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہیں۔ یہ فنکار جس ملک اور شہر میں بھی جائینگے ، پاکستان، صوبہ سندھ اورشہر کراچی کامثبت تشخص اور خوبصورت تاثر اپنے ساتھ لیکر جائینگے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ آرٹس کونسل کراچی کانہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے ۔ اسکا تمام ترکریڈٹ احمد شاہ اور انکی پوری ٹیم کو جاتا ہے ۔ صدر آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی محمد احمد شاہ نے کہا کہ ورلڈ کلچر فیسٹیول میں ہر پانچ دن بعد ایک نئی نمائش پیش کی جاتی ہے ۔ ہمارے پاس تقریباً 16 میورل آرٹسٹس اور دنیا بھر سے 60 کے قریب فنکار موجود ہیں جبکہ پاکستان کے دو سے تین سو بہترین نوجوان اور سینئر فنکاروں کا کام بھی یہاں پیش کیا جا رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
یہاں کسی کو بھی کچھ حسبِ آرزو نہ ملا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پاکستان کا سب سے بڑا ’چور‘
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ مڈٹرم انتخابات کے بعد…(2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جنگی جنون کے خلاف امن کی جیت
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیسا دفاع کہاں کے بیانیے؟
آصف عفان
امیر حمزہ
مکہ معاہدہ اور ویسٹ فالیا
امیر حمزہ