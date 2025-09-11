یو بی اے ایس میں خودکشی کی روک تھام پر سیمینار
لاہور(سٹاف رپورٹر)یونیورسٹی آف بایولوجیکل اینڈ اپلائیڈ سائنسز کی فیکلٹی آف فارمیسی کے زیرِ اہتمام عالمی یومِ خودکشی کی روک تھام کے موقع پر ایک اہم سیمینار منعقد کیا گیا۔
اس سال کا مو ضوع ‘‘ خودکشی کی روک تھام، مضبوط ذہنوں کی تعمیر، محفوظ مستقبل کی ضمانت’’ تھا۔تقریب کی صدارت وائس چانسلر میجر جنرل( ر) پروفیسر ڈاکٹر نعیم نقی نے کی جبکہ پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نعیم مبارک نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خودکشی کی روک تھام ایک اہم سماجی و تعلیمی ذمہ داری ہے ،ہر جان قیمتی ہے اور جامعات کو ایسا ماحول فراہم کرنا ہوگا جہاں کوئی بھی خود کو تنہا یا نظرانداز نہ سمجھے ۔ آمنہ نواز اور ثناء راحت نے فیکلٹی اور طلبہ کو موضوع کی حساسیت اور اس کے سماجی پہلوؤں پر آگاہی فراہم کی۔اس موقع پر لاہور یونیورسٹی آف بایولوجیکل اینڈ اپلائیڈ سائنسز اور مشہور سماجی ادارے کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے ، جس میں اس بات کی تجدید کی گئی کہ اور مل کر پنجاب میں ذہنی صحت اور خودکشی کی روک تھام کے لیے مشترکہ اقدامات کرینگے ، اختتامی کلمات میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نعیم نقی نے کہا کہ اس طرح کے سیمینارز نوجوان نسل کی رہنمائی اور معاشرے میں مثبت سوچ کے فروغ کیلئے ناگزیر ہیں،اس موقع پر اسد احمد خان (چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر)، پروفیسر ڈاکٹر عاقب (پرنسپل ڈینٹل کالج)، ڈینز آف فیکلٹیز، اساتذہ اور دیگر معززین بھی موجودتھے جبکہ طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔