صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریلوے کے ریٹائرڈ ملازمین 3 سال سے واجبات کے منتظر

  • لاہور
ریلوے کے ریٹائرڈ ملازمین 3 سال سے واجبات کے منتظر

ملازمین کو میڈیکل بل،میرج گرانٹ مارچ 2022 سے نہ مل سکے

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے ) ریلوے کے ریٹائرڈ ملازمین 3 سال سے واجبات کے منتظر،محکمہ ریلوے شدید مالی بحران کا شکار،ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات بھی ادا نہ کئے جاسکے ، ذرائع کے مطابق مارچ 2022 کے بعد ریٹائر ہونے والے ملازمین کے واجبات تاحال ادا نہیں کئے گئے ،ملازمین کا جی پی فنڈ، انکیشمنٹ،گریجوایٹی ،فیئرویل گرانٹ میڈیکل بل، میرج گرانٹ کے بل تاخیر کا شکار،متعدد ملازمین کے میڈیکل بل،میرج گرانٹ مارچ 2022 سے ادا نہیں کیے گئے ، ریلوے پریم یونین کا ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات جلد ادا کرنے کا مطالبہ، صدر ریلوے پریم یونین لاہور ڈویژن فیاض شہزاد کا کہنا ہے کہ بزرگ ملازمین ادویات کے لیے بھی در بدر ہورہے ہیں، ریٹائرڈ ملازمین نے ساری زندگی ریلوے کی خدمت کی اب کسمپرسی کی حالت میں ہیں، پریم یونین کا کہنا تھا کہ متعدد ملازمین نے ادھار لے کر بچیوں کی شادیاں کیں، اب انہیں میرج گرانٹ نہیں مل رہی، ریلوے انتظامیہ سب اچھا کا دعویٰ کررہی ہے مگر ملازمین کا برا حال ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ستھرا پنجاب پروگرام : ڈور ٹو ڈور کولیکشن یقینی بنانے کا حکم

ضلع کو خوبصورتی کے لحاظ سے ماڈل بنانا ترجیح ، صفی اللہ گوندل

چھاتی کا سرطان : ہر سال 40 ہزار خواتین زندگی ہار جاتی ہیں

ڈاک کے عالمی دن پر جی پی او فیصل آباد میں خصوصی تقریب

شورکوٹ: اسسٹنٹ کمشنر کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، راشن تقسیم

فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 150 کلو مضرِ صحت گوشت برآمد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ