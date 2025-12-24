صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب : منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 30 گرفتار

  • لاہور
پنجاب : منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 30 گرفتار

لاہور (کرائم رپورٹر) پنجاب پولیس نے 24 گھنٹوں کے دوران صوبہ بھر سے 30 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے ، جبکہ ملزموں کے قبضے سے 39 کلوگرام چرس، 9 کلوگرام ہیروئن اور ایک کلوگرام آئس برآمد کی گئی۔

پولیس ترجمان کے مطابق، تین ہفتوں سے جاری کریک ڈاؤن کے دوران مجموعی طور پر 1444 منشیات فروش گرفتار کیے گئے جبکہ 1771 مقدمات درج کیے گئے ۔ اس دوران ملزمان کے قبضے سے 2142 کلوگرام چرس، 62 کلوگرام آئس، 266 کلوگرام ہیروئن اور 25 کلوگرام افیون برآمد کی گئی۔ کارروائیوں کے دوران 13 خطرناک منشیات ڈیلرز کیفرِ کردار کو بھی پہنچے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کی اندرون شہر تمام کھلے نالوں کو ڈھانپنے کی ہدایت

تتلے عالی کامونکے روڈ کی تعمیر شروع

جامکے چٹھہ میں نکاسی آب کا مسئلہ شہریوں کیلئے وبال جان

علی پور :مریم نواز ہسپتال میں ڈینٹل یونٹ کی تنصیب شروع

ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ سے کمسن آرٹسٹ کی ملاقات ،کام کو سراہا

وزیرآباد:سوئی گیس دفتر میں بجلی بندش پر نظام تعطل کا شکار

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر