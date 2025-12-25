صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متعددمنشیات فروش گرفتار،بھاری مقدار میں شراب برآمد

  • لاہور
متعددمنشیات فروش گرفتار،بھاری مقدار میں شراب برآمد

امتیاز میو ،عامر ندیم مسیح ودیگرسے 40لٹرسے زائد شراب پکڑی گئی،مقدمات درج

قصور،پتوکی(نمائندہ دنیا،تحصیل رپورٹر) متعددمنشیات فروش گرفتار،بھاری مقدار میں شراب برآمدکرلی گئی ۔ پولیس تھانہ کوٹ رادھاکشن نے خفیہ اطلاع پر پل روہی ہندال میں کارروائی کرتے ہوئے راول جھنگڑ کے رہائشی منشیات فروش امتیاز میو کو گرفتار کرکے 40لٹرشراب برآمد کرلی۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی پتوکی عامر ذوالفقار ودیگراہلکاروں نے منشیات فروشوں کیخلاف کارروائی میں برینڈڈ شراب کی بوتلیں برآمد کرلیں جو ہیپی نیو ایئر اور کرسمس پر سپلائی کی جانی تھی۔ شراب فروشی میں ملوث عامر ندیم مسیح کو گرفتار کر کے ملزم سے شراب کی بوتلیں برآمد کرلی گئیں ۔ پولیس نے ملزموں کیخلاف مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کردی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ریسکیو 1122 سال میں 7لاکھ 71 ہزار سے زائد کالز موصول کم وسائل کے باوجود بہترین کارکردگی

واسا فیصل آباد میں کرسمس تقریب،مسیحی ملازمین سے یکجہتی

شہری مسائل کا حل ’’ہیلو فیصل آباد‘‘ واٹس ایپ سروس شروع

غیر معیاری ادویات53 کیسز کی سماعت،33 ڈرگ کورٹ ریفر

شہر میں ان کورڈ سائیڈ واک ڈرینز کور کرنے کا عمل تیز

بجلی کا لاکھوں روپے مالیت کا ٹرانسفارمر چوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن