اداکارہ صبا قمر کیخلاف پولیس یونیفارم پہننے پر مقدمہ درج کرنیکی درخواست دائر

  • لاہور
اداکارہ صبا قمر کیخلاف پولیس یونیفارم پہننے پر مقدمہ درج کرنیکی درخواست دائر

لاہور(کورٹ رپورٹر)اداکارہ صبا قمر کیخلاف پولیس کی یونیفارم پہننے پر مقدمہ درج کرنیکی درخواست لاہور کی سیشن کورٹ میں دائر کردی،عدالت پولیس سے رپورٹ طلب کرلی۔

ایڈیشنل سیشن جج الیاس ریحان نے وسیم زوار کی درخواست پر سماعت کی ،درخواست گزار نے مؤقف اختیار کیا کہ سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھی جس میں ڈرسنگ روم میں پولیس یونیفارم پہنی نظر آئی صبا قمر نے پولیس یونیفارم پہننی اور ایس پی کا بیج لگانے لگایا۔عدالت اداکارہ کیخلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے ،عدالت نے پولیس سے رپورٹ طلب کرلی اور سماعت 14 جنوری تک ملتوی کردی۔

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن