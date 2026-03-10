صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس نے دو رکنی نوسر باز و موٹر سائیکل چور گینگ قابوکرلیا

  • لاہور
پولیس نے دو رکنی نوسر باز و موٹر سائیکل چور گینگ قابوکرلیا

لاہور(کرائم رپورٹر)شاہدرہ چوکی سگیاں پولیس کی کارروائی ، مال ہتھیانے والا دو رکنی نوسر باز و موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا۔۔۔

سگیاں چوکی پولیس نے کارروائی کے دوران مختلف فیکٹریوں سے جوتے خرید کر جعلی میسج کے ذریعے فراڈ کرنے والے گینگ کے سرغنہ ضبط الحسنین اور ساتھی اکرم کو گرفتار کر کے موٹر سائیکل اور غیر قانونی اسلحہ برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا ۔ شاطر ملزمو ں کی جانب سے رقم ٹرانسفر کا میسج چلا جاتا مگر رقم منتقل نہ ہوتی انہوں نے مختلف اوقات میں 14 فیکٹریوں میں واردات کے دوران لاکھوں کے جوتوں کا فراڈ کیا تھا ۔ملزمان کیخلاف دو روز قبل بھی ایک مقدمہ درج ہواتھا انہوں نے چند روز قبل گھرکے باہر کھڑی موٹر سائیکل بھی چوری کی تھی۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

نمبردار وں کو جرائم کی روک تھام میں کردار ادا کرنے کا حکم

عیدالفطر شاپنگ سیزن:ٹریفک پولیس کا ٹریفک پلان جاری

ٹو بہ: یومِ شہادت حضرت علیؓ کے موقع پر فول پروف سکیورٹی انتظامات

فیصل آباد میں ایک لاکھ پودے لگانے کا ہدف مقرر

چنیوٹ:ڈی پی او نے کھلی کچہری میں شہریوں کے مسائل سنے

ڈپٹی کمشنر علی اکبر کا ترقیاتی منصوبوں کا دورہ سہولیات کا جائزہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس