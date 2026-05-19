ایل ڈی اے کے کمرشل و رہائشی پلاٹوں کی پانچویں قرعہ اندازی
قرعہ اندازی میں کامیاب شہری 3 سال کی 12 مساوی اقساط پر ادائیگی کرینگے :ڈی جی
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ایل ڈی اے کے کمرشل و رہائشی پلاٹوں کی جوہرٹائون سپورٹس کمپلیکس میں پانچویں کمپیوٹرائزڈقرعہ اندازی کردی گئی۔ جوہر ٹائون،ایل ڈی اے سٹی، اقبال ٹاؤن اور ایل ڈی اے انکلیو(موہلنوال) کے رہائشی و کمرشل پلاٹس آسان اقساط پر دیئے جائینگے ۔ڈی جی طاہر فاروق نے کہا قرعہ اندازی میں کامیاب شہری 3 سال کی 12 مساوی اقساط پر ادائیگی کرینگے ۔ آسان اقساط پر مزید پلاٹس بھی مارکیٹ میں جلد لائینگے ۔