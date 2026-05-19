صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوہر ٹاؤن میں بیکری یونٹ بند، 22فوڈ پوائنٹس کو جرمانے

  • لاہور
جوہر ٹاؤن میں بیکری یونٹ بند، 22فوڈ پوائنٹس کو جرمانے

فوڈ اتھارٹی کی ناقص صفائی، غیر معیاری اشیا اور قوانین کی خلاف ورزی پر کارروائی

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے)ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی موسیٰ رضا کے حکم پر جوہر ٹاؤن اور اطراف میں آپریشن کے دوران ٹیموں نے 23فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی اور معروف بیکری یونٹ کی پروڈکشن بند کر دی جبکہ قوانین کی سنگین خلاف ورزی پر 22کو 3لاکھ 27ہزار کے جرمانے عائد کیے ۔ ڈی جی موسیٰ رضا نے بتایا کہ سابقہ ہدایات پر عملدرآمد نہ ہونے پر کارروائیاں کی گئیں، کاکروچ، مکھیوں اور مچھروں کی بھرمار اور ناقص صفائی انتظامات پائے گئے ، برتنوں کو نان فوڈ گریڈ سرف سے دھویا جارہا تھا، فوڈ ہینڈلرز کے میڈیکل اور ٹریننگ سرٹیفکیٹس بھی عدم موجود پائے گئے ، فریزر میں بدبودار ماحول پایا گیا۔انہوں نے کہاشہریوں کی صحت کے تحفظ کیلئے دن رات کارروائیاں جاری ہیں۔، عوام کی صحت کیساتھ کھلواڑ کرنیوالے کسی رعایت کے مستحق نہیں ، صوبہ بھر میں معروف فوڈ چینز کی سرپرائز چیکنگ کی جارہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

آر پی او کا اردل روم، متعدد اہلکاروں کی سزائیں برقرار

وہاڑی عدالت نے قتل کیس میں چار مجرموں کو سزائیں

30 خواتین اساتذہ کی ای ایس ٹی پر ترقی، متعدد شرائط عائد

شیخ زید ہسپتال :منصوبوں پر کام تیز کرنے کا حکم

ملتان میوزیم کا افتتاح، تاریخی ورثہ عوام کیلئے کھول دیا گیا

چیمبرسمال ٹریڈرز کے نومنتخب عہدیداروں کو مبارکباد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
معین نظامی کی پیش گوئیاں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
قریشی صاحب: صحافت کا آفتابِ عالم تاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نام نہاد کالے دھن کی اصل حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارتی ناکامی کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس