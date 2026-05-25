دودھ اور دہی کی سرکاری قیمتوں پر عملدرآمد نہ ہونے کا انکشاف
دودھ 240اور دہی 250روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا
لاہور(آن لائن) پنجاب میں دودھ اور دہی کی سرکاری قیمتوں پر عملدرآمد تاحال یقینی نہ بنایا جا سکا ہے ، جس کے باعث شہری مہنگے داموں اشیائے خورونوش خریدنے پر مجبور ہیں۔سرکاری نرخ نامے کے مطابق دودھ کی قیمت 170 روپے فی لیٹر مقرر ہے ، تاہم اوپن مارکیٹ میں دودھ 240 روپے فی لیٹر تک فروخت کیا جا رہا ہے ۔ اسی طرح دہی کی سرکاری قیمتوں کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے دکاندار 220 سے 250 روپے فی کلو تک وصول کر رہے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری نرخ صرف کاغذوں تک محدود ہو چکے ہیں جبکہ عملی طور پر گراں فروش من مانے ریٹ وصول کر رہے ہیں۔ عوام نے ضلعی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس سے مطالبہ کیا ہے کہ ناجائز منافع خوری میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے ۔شہریوں نے یہ بھی کہا کہ روزمرہ استعمال کی بنیادی اشیا کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے گھریلو بجٹ بری طرح متاثر کر دیا ہے جبکہ انتظامیہ کی عدم توجہی سے گراں فروشی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے ۔