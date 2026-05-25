صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دودھ اور دہی کی سرکاری قیمتوں پر عملدرآمد نہ ہونے کا انکشاف

  • لاہور
دودھ اور دہی کی سرکاری قیمتوں پر عملدرآمد نہ ہونے کا انکشاف

دودھ 240اور دہی 250روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا

لاہور(آن لائن) پنجاب میں دودھ اور دہی کی سرکاری قیمتوں پر عملدرآمد تاحال یقینی نہ بنایا جا سکا ہے ، جس کے باعث شہری مہنگے داموں اشیائے خورونوش خریدنے پر مجبور ہیں۔سرکاری نرخ نامے کے مطابق دودھ کی قیمت 170 روپے فی لیٹر مقرر ہے ، تاہم اوپن مارکیٹ میں دودھ 240 روپے فی لیٹر تک فروخت کیا جا رہا ہے ۔ اسی طرح دہی کی سرکاری قیمتوں کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے دکاندار 220 سے 250 روپے فی کلو تک وصول کر رہے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری نرخ صرف کاغذوں تک محدود ہو چکے ہیں جبکہ عملی طور پر گراں فروش من مانے ریٹ وصول کر رہے ہیں۔ عوام نے ضلعی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس سے مطالبہ کیا ہے کہ ناجائز منافع خوری میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے ۔شہریوں نے یہ بھی کہا کہ روزمرہ استعمال کی بنیادی اشیا کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے گھریلو بجٹ بری طرح متاثر کر دیا ہے جبکہ انتظامیہ کی عدم توجہی سے گراں فروشی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد:آلائشوں کیلئے 10کولیکشن سنٹر ‘85ہزار بیگ تقسیم

آر پی او خرم شہزاد حیدر وڑائچ کا ضلع حافظ آباد کا دورہ

بلاول بھٹو جلد پنجاب کے ناراض کارکنوں سے ملاقات کرینگے :گورنر

ڈسکہ :وارداتوں میں شہری رقم موبائل فونزاور موٹر سائیکل سے محروم

راہوالی:کارکی موٹر سائیکل کو ٹکر ،چچاجاں بحق ،بھتیجازخمی

سمبڑیال:سکول ٹیچر کو راستے میں ہراساں کرنے والے پر مقدمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسجد و خانقاہ کی تشکیلِ نو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک نئے دور کا ممکنہ آغاز
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
جنگ، امن اور معیشت
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
ڈیم، سرمایہ کاری اور بجٹ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایرانی جوئے شیر اور پاکستانی کوہ کن
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت ِ والد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر