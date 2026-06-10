صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ ایکسائز کا پراپرٹی ٹیکس ریکوری مہم مزید تیز کرنے کا فیصلہ

  • لاہور
محکمہ ایکسائز کا پراپرٹی ٹیکس ریکوری مہم مزید تیز کرنے کا فیصلہ

لاہور (خبر نگار)محکمہ ایکسائز، ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول پنجاب نے مالی سال کے اختتام سے قبل پراپرٹی ٹیکس وصولیوں کے ۔۔

اہداف حاصل کرنے کیلئے ریکوری مہم مزید تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا ۔ اس سلسلے میں فیلڈ سٹاف کی اتوار کی چھٹیاں جون کے اختتام تک منسوخ کر دی گئیں۔ ذرائع کے مطابق ان لینڈ ٹیکس آفیسرز کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے سرکلز میں کم از کم دو روز ٹیکس ریکوری مہم کی براہ راست نگرانی کریں اور وصولیوں کے عمل کو مزید مؤثر بنائیں۔ پراپرٹی ٹیکس کی عدم ادائیگی پرقانونی اقدامات میں مزید تیزی لائی جائیگی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب سے بچائو کیلئے مشقیں ، ریسکیو لائیوسٹاک، متعلقہ اداروں کی شرکت

ڈی سی خانیوال کی محرم میں فول پروف سکیورٹی کی ہدایت

ویمن یونیورسٹی میں ٹیک ایکسپو، 42 جدید پراجیکٹس پیش

قصاب ایسوسی ایشن وہاڑی وفد کی ڈی او لائیو اسٹاک سے ملاقات

بااثر افراد کا حکم امتناعی کے باوجود کاشتکار کے رقبے پر قبضہ

گھریلو ناچاقی، خاتون نے زہر کھا کر زندگی ختم کرلی

آج کے کالمز

ایاز امیر
جہاں بات بنائے نہ بنے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
آگ کا دریا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں …(2)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آزاد کشمیرمیں افہام و تفہیم کی ضرورت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
تختی بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صلہ رحمی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر