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مختلف وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے

  • لاہور
مختلف وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے

ڈسکہ ،ہیڈبمبانوالہ (نمائندہ دنیا ،نامہ نگار ) مختلف وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے ۔

 فیض الحسن سیفی کی گاڑی سے 45ہزارروپے ، اسلحہ لائسنس‘کارڈ ،پسٹل اور 2موبائل فون چوری کرلئے گئے ۔ آڈھا میں رخسانہ پروین کی عدم موجودگی میں گھر سے 85ہزارروپے ودیگر سامان لے گئے۔ پیروچک میں شفیق احمد کے ڈیر ے سے راس بھینس ، رلیوکے میں عرفان مجید کی زرعی زمین سے پیٹر انجن ، تاجوکے میں نزاکت علی کے بھٹہ سے تھری فیز موٹر ، آدمکے چیمہ میں عاقب خان کی حویلی سے پنکھا، ستوکے میلہ کے دوران نعیم شہزاد کی موٹر سائیکل چوری ہوگئی ۔ 

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