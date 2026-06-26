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فضل الرحیم اشرفی ؒکے نواسہ حافظ حسین اشرفی انتقال کرگئے

  • لاہور
فضل الرحیم اشرفی ؒکے نواسہ حافظ حسین اشرفی انتقال کرگئے

لاہور(سیاسی نمائندہ)جامعہ اشرفیہ لاہور کے سابق مہتمم مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی ؒکا نوجوان نواسہ اور صاحبزادہ مولاناحسن اشرفی کا بیٹا حافظ حسین اشرفی اچانک قضائے الٰہی سے 20سال کی عمر میں انتقال کرگیا۔

مرحوم جامعہ اشرفیہ لاہور کے سابق شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمن اشرفی ؒکا پوتا، مہتمم مولانا قاری ارشد عبید، نائب مہتمم حافظ اسعد عبید، مولانا اجودعبید کا بھتیجا اور قران بورڈ پنجاب کے چیئرمین مولانا حافظ زبیر حسن کا بھانجا تھا، مرحوم انتہائی متقی پرہیزگار،نیک سیرت،حافظ قران،خوش الحان قاری، بہترین نعت خواں اور جامعہ اشرفیہ لاہور میں دینی تعلیم کے سال دوم کاذہین ترین طالب علم تھا۔

 

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