صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریکٹر ٹرالی اور موٹرسائیکل میں تصادم‘ دو نوجوان جاں بحق

  • لاہور
ٹریکٹر ٹرالی اور موٹرسائیکل میں تصادم‘ دو نوجوان جاں بحق

20 سالہ اقرار اور 22 سالہ عبدالرحمن موقع پر ہی دم توڑ گئے ،لاشیں ورثا کے حوالے

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)لاہور روڈ پر رضاآباد کے قریب ٹریکٹر ٹرالی اور موٹرسائیکل کے درمیان ہونے والے تصادم میں دو نوجوان جاں بحق ہوگئے ۔ریسکیو 1122 کے مطابق حادثے کے نتیجے میں 20 سالہ اقرار ولد منظور اور 22سالہ عبدالرحمن ولد شاہد، دونوں ساکنان چک نمبر 217، شدید زخمی ہوئے اور موقع پر ہی دم توڑ گئے ۔اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیم جائے حادثہ پر پہنچ گئی اور ضروری کارروائی کے بعد دونوں جاں بحق افراد کی لاشوں کو ریسکیو کفن میں لپیٹ کر ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال چنیوٹ منتقل کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کروڑوں خرچ : ٹرانسپورٹ نظام میں خامیاں بدستور برقرار

بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے اخراجات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا

معاونِ خصوصی وزیر اعلیٰ جلوسوں کا جائزہ لینے سرگودھا پہنچ گئے

نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا افتتاح 15 جولائی کو ہوگا

میانی :جلوس علم وذوالجناح جامع مسجد اہلبیت سے برآمد

چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے پرگرانفروشی بھی عروج پر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا بلاول کو ویل لیفٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
قریبی خطہ اور ہمارے امکانات
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ معاہدہ اور پاکستان کا کردار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نصابِ کربلا
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
اگلا مہورت
آصف عفان
امیر حمزہ
راہِ حسینؓ اور امن کا پیغام
امیر حمزہ