صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری سکولوں کی زمینوں اور دیگر اثاثوں کا مکمل ریکارڈ طلب

  • لاہور
سرکاری سکولوں کی زمینوں اور دیگر اثاثوں کا مکمل ریکارڈ طلب

تمام معلومات ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے بعد دو روز کے اندر بھجوائی جائیں :مراسلہ

لاہور(خبر نگار)سرکاری سکولوں کی زمین پر قبضے شکایات کے کیسز میں اضافے کو دیکھتے ہوئے محکمہ سکول ایجوکیشن پنجاب نے سرکاری سکولوں کی زمینوں اور دیگر اثاثوں کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا ہے ۔ تمام اضلاع کے سی ای اوز کو سکولوں کی اراضی، قبضوں، تجاوزات اور قانونی تنازعات کی تفصیلات دو روز میں فراہم کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے ۔ تفصیلات کے مطابق ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن سیکنڈری ایجوکیشن پنجاب کی جانب سے جاری مراسلے میں تمام اضلاع کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز سے سکولوں کی زمینوں اور اثاثوں کا جامع ریکارڈ طلب کیا گیا ہے ۔رپورٹ میں سکولوں کی زمین کی ملکیت، رقبہ، موجودہ استعمال، قبضے یا تجاوزات، زیر التوا مقدمات اور سرکاری اراضی کے تحفظ یا واگزاری کے لیے کیے گئے اقدامات کی مکمل تفصیلات شامل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔محکمہ نے واضح کیا ہے کہ تمام معلومات ریکارڈ کی مکمل جانچ پڑتال کے بعد مقررہ پروفارما پر دو روز کے اندر بھجوائی جائیں تاکہ صوبائی سطح پر سکولوں کی زمینوں اور اثاثوں کا مستند ڈیٹا مرتب کیا جا سکے ۔مراسلے میں اس معاملے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے تمام اضلاع کو بروقت رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

حضرت امام حسینؓ کی عظیم قربانی ہمارے لئے مشعل راہ ،گورنرپنجاب

پاسپورٹ سسٹم کو نئی شکل دینے کیلئے کام جاری ،محمد علی رندھاوا

محرم الحرام کے دوران امن کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ،کمشنر

عالمی امن کیلئے پاکستان کا کردار قابل تعریف ،سردار یوسف

وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی کا 10 محرم الحرام کے مرکزی جلوس کا دورہ

ڈی آئی جی کا مختلف امام بارگاہوں کا دورہ ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’اخبار فروشی‘‘ سے ’’اخبار نویسی‘‘ تک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان اور شہباز شریف کا سچ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جیو اکنامکس دور کی شروعات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چپکی ہوئی سوچ کے ہاتھوں شکست
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دروازہ
محمد عبداللہ حمید گل