صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طالبات کی مشروبات کے کارٹن جمع کرکے پہلی پوزیشن

  • لاہور
طالبات کی مشروبات کے کارٹن جمع کرکے پہلی پوزیشن

طالبات کی مشروبات کے کارٹن جمع کرکے پہلی پوزیشن ٹیٹرا پیک،ڈبلیو ڈبلیو ایف نے طالبات کو ریسائیکل شدہ کارٹن سے تیارفرنیچرانعام دیا

لاہور(خبر نگار)کریسنٹ ماڈل گرلز ہائی سکول لاہور کی طالبات نے 12 ہزار سے زائد استعمال شدہ مشروبات کے کارٹن جمع کرکے سینٹرل ریجن میں پہلی پوزیشن حاصل کرلی۔ ٹیٹرا پیک اور ڈبلیو ڈبلیو ایف پاکستان کی ریسائیکلنگ آگاہی مہم کے تحت کریسنٹ سکول میں تقریب کا انعقاد ۔طالبات کی جانب سے 173 کلو استعمال شدہ مشروبات کے کارٹن یعنی تقریباً 12 ہزار 110 خالی ڈبے جمع کرنے پر سراہا گیا اور پوزیشن لینے پرانہیں ریسائیکل شدہ کارٹن سے تیار کردہ سکول فرنیچر کا انعام دیا گیا۔ تقریب میں ٹیٹرا پیک کے کردار کیپٹن ڈبلو کیساتھ سوال و جواب کا سیشن اور پانی کے تحفظ بارے طالبات کی پرفارمنس بھی پیش کی گئی۔ ڈائریکٹر جنرل ڈبلیو ڈبلیو ایف حماد نقی خان کا کہنا تھا کہ طالبات نے ثابت کیا ہے کہ ماحولیاتی تحفظ کا آغاز کلاس روم سے بھی کیا جا سکتا ہے ۔ٹیٹرا پیک اور ڈبلیو ڈبلیو ایف کے اس منصوبے کا مقصد تعلیمی اداروں میں ماحولیاتی شعور اجاگر کرنے کیساتھ طلبہ کو کچرے میں کمی اور ریسائیکلنگ کوفروغ دینے کی ترغیب دینا ہے ۔عالمی بینک کے مطابق 2050 تک دنیا میں سالانہ کچرے کی مقدار میں 73 فیصد اضافہ ہو سکتا ہے جسکے پیش نظر وسائل کے تحفظ کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پانی چوری کیخلاف کریک ڈائون تیز کرنے کا فیصلہ، محکمہ انہار کی فیلڈ ٹیمیں متحرک

بڑی گاڑیوں کی آمدروفت، ٹریفک متاثر، حادثات

عوامی مسائل کے حل میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی:کمشنر

لیوی ختم نہ ہوئی تو ملتان سے دوبارہ لانگ مارچ :جاوید قصوری

گورنمنٹ کالج میں 2روزہ کانفرنس اپلائیڈ زوالوجی کا آ غاز

ریسلنگ چیمپئن شپ، پنجاب کالجز نے 7 گولڈ میڈلز جیت لئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ