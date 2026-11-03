صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نکلسن روڈ پر وقف املاک بورڈ کی 50 کروڑمالیتی جائیداد واگراز

  • لاہور
نکلسن روڈ پر وقف املاک بورڈ کی 50 کروڑمالیتی جائیداد واگراز

نکلسن روڈ پر وقف املاک بورڈ کی 50 کروڑمالیتی جائیداد واگرازLilly Cottage کوکامیاب آپریشن سے سیل کر کے بورڈ کی تحویل میں لے لیاگیا

لاہور (خبر نگار)چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ قمرالزمان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر لاہور-I سمیرا رضوی نے FIA اور پولیس کی معاونت سے نکلسن روڈ لاہور پر واقع تقریباً 50 کروڑ روپے مالیت کی قیمتی جائیداد Lilly Cottage کو کامیاب آپریشن کے ذریعے سیل کر کے بورڈ کی تحویل میں لے لیا۔ آ پریشن کی نگرانی ایڈمنسٹریٹر لاہور عدنان حسن بھلر وان نے کی۔مذکورہ جائیدادطویل عرصے سے نادہندگان کے زیرِ استعمال تھی اور جس میں وکلا کے چیمبرز اور رہائشی حصے بھی شامل تھے ۔آپریشن میںETPB سکیورٹی سٹاف، پولیس حکام اور وفاقی تحقیقاتی ادارے نے بھرپور معاونت فراہم کی۔ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر سمیرا رضوی نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ بورڈ کی تمام قیمتی جائیدادوں کو ناجائز قبضوں سے واگزار کروانے ، کرایہ جات وصولی اور سرکاری واجبات کے مکمل حصول کیلئے کارروائیاں بلاامتیاز جاری رہیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پانی چوری کیخلاف کریک ڈائون تیز کرنے کا فیصلہ، محکمہ انہار کی فیلڈ ٹیمیں متحرک

بڑی گاڑیوں کی آمدروفت، ٹریفک متاثر، حادثات

عوامی مسائل کے حل میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی:کمشنر

لیوی ختم نہ ہوئی تو ملتان سے دوبارہ لانگ مارچ :جاوید قصوری

گورنمنٹ کالج میں 2روزہ کانفرنس اپلائیڈ زوالوجی کا آ غاز

ریسلنگ چیمپئن شپ، پنجاب کالجز نے 7 گولڈ میڈلز جیت لئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ