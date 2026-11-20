لیسکو نادرن سرکل :مس کنڈکٹ کے الزام میں 3ملازمین
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے ) لیسکو نادرن سرکل میں مس کنڈکٹ کے الزام میں تین ملازمین معطل، نہ نظم و ضبط کی خلاف ورزیوں پر کارروائی کی گئی۔
ایس ای ناردرن مزمل نے مس کنڈکٹ پر ساندہ سب ڈویژن کے ملازمین کو معطل کر دیا جن میں ایل ایس-II وارث ڈوگر، ایل ایس-I منیب نذیر اور میٹر ریڈر افتخار شامل ہیں۔ تینوں ملازمین دورانِ معطلی سرکل آفس کے ساتھ منسلک رہیں گے اور حاضری کے پابند ہونگے ۔ لیسکو چیف کا کہنا ہے کہ تمام افسر و ملازمین دیانتداری سے فرائض انجام دیں۔
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