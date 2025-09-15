جمعیت اہلحدیث کا قافلہ بھی متاثرین کیلئے امدادکیلئے جلالپور پہنچ گیا
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی)مرکزی جمعیت اہلحدیث کے ضلعی سرپرست اعلیٰ قاری محمد عبداللہ طیب نے کہا ہے کہ جمعیت اہلحدیث کاقافلہ بھی سیلاب متاثرین کیلئے امدادکیلئے جلالپورپیروالا پہنچ گیا۔۔۔
تفصیلات کے مطابق یہ قافلہ تحصیل امیر ڈاکٹر عامر رشید اور تحصیل ناظم اعلیٰ قاری اسداللہ اسلم کی قیادت میں امدادی سامان لے کر گیا، الفلاح فاؤنڈیشن پاکستان کے تعاون سے تقریباً تین ہزار متاثرین میں کھانا، خشک راشن اور دیگر اشیائے ضروریہ تقسیم کی جائیں گی۔ قاری عبداللہ طیب نے کہا کہ اس قافلے میں علما ئکرام اور نوجوان بڑی تعداد میں شامل ہیں۔ انہوں نے شرکاء قافلہ کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائے ۔