صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری و ڈکیتی کی وارداتیں، شہری نقدی و سامان سے محروم

  • ملتان
چوری و ڈکیتی کی وارداتیں، شہری نقدی و سامان سے محروم

ملتان (کرائم رپورٹر)چوری و ڈکیتی کی وارداتوں میں شہری نقدی و سامان سے محروم ہوگئے ۔تھانہ سیتل ماڑی کے علاقے میں ٹرانسپورٹ کمپنی کے دفتر میں مسلح افراد نے عملہ کو یرغمال بنا کر 9 لاکھ روپے لوٹ لیے۔۔۔

تھانہ گلگشت کے علاقے میں سعید کے کلینک سے 60 لاکھ روپے مالیت کی لیبروسکوپ مشین اور دیگر سامان چوری کرلیا گیا۔تھانہ بی زیڈ کے علاقے میں سجاد کا موبائل فون اور نعمان کی جیب سے 60 ہزار روپے نقدی نامعلوم افراد نے چوری کرلی۔ تھانہ کوتوالی کی حدود سے خرم کا موٹر سائیکل جبکہ تھانہ صدر کے علاقے میں فیاض کے گھر سے قیمتی سامان چوری کرلیا گیا۔تھانہ الپہ کے علاقے میں سرکاری سکول سے سامان اور تھانہ قادرپوراں کی حدود میں سعید کی فیکٹری سے سامان چوری ہوگیا۔ تھانہ نیو ملتان کے علاقے میں قیوم کا موبائل فون اور اسرار کا موٹر سائیکل چوری کرلیا گیا۔اسی طرح تھانہ شاہ رکن عالم کی حدود میں آصف اور اسلام کے موبائل فون اور موٹر سائیکل، تھانہ دہلی میں انور کا موٹر سائیکل اور مظہر کا موبائل، تھانہ لوہاری گیٹ میں کامران کے گھر سے سامان چوری ہوگیا۔تھانہ کینٹ کے علاقے میں اکمل اور فیضان کے موبائل فون چوری ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کے ایم سی کا تاریخی کارنامہ 25برس بعد بروقت تنخواہیں ادا

منافقوں کے دباؤ کے باوجود کام کروا کر دکھایا ،مرتضی وہاب

تعلیمی بورڈز میں آٹومیشن،ای مارکنگ سسٹم متعارف کرایاجائیگا

عظمی بخاری کا بیان ان کی سیاسی مایوسی کا مظہر، سلمان عبداللہ مراد

گیدڑ بھبکیاں بھارتی خوف کی عکاسی کررہی ،سنی تحریک

صہیونی بالادستی کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا،کاشف سعید

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر