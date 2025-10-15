صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریلوے ملتان ڈویژن کے ملازمین کی پروموشن کا فیصلہ ،کیسز طلب

  • ملتان
ریلوے ملتان ڈویژن کے ملازمین کی پروموشن کا فیصلہ ،کیسز طلب

زیر التواء یا پراسیس والے کیسز فوری مکمل کرنیکا حکم، ملازمین کی حوصلہ افزائی کیلئے انعامات ،تعریفی اسناد کیلئے نامزدگیوں کا عمل تیز کرنیکی ہدایت

ملتان(خصوصی رپورٹر)ریلوے ملتان ڈویژن کے ملازمین کو پرموشن دینے کافیصلہ کیسز فور ی جمع کرانے کی ہدایت تفصیل کے مطابق پاکستان ریلویز ملتان ڈویژن کے ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ افتخار حسین کے احکامات کی روشنی میں ڈویژنل پرسنل آفیسر نبیلہ اسلم نے ایک اہم سرکلر جاری کیا ہے جاری کردہ ہدایت نامے کے مطابق تمام پروموشن کیسز خواہ وہ زیرِ التواء ہوں یا پراسس میں ہوں وہ فوری طور پر مکمل کئے جائیں،انہوں نے ہدایت کی ہے کہ پنشن کیسز میں کسی قسم کی تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گے ۔ مزید برآں ڈویژنل پرسنل آفیسر نبیلہ اسلم نے ٹرین سیفٹی کے حوالے سے شاندار کارکردگی دکھانے والے ملازمین کی حوصلہ افزائی کے لئے انعامات اور تعریفی اسناد کے لئے نامزدگیوں کا عمل تیز کرنے پر بھی زور دیا ہے ۔ترجمان پاکستان ریلویز ملتان ڈویژن کے مطابق، ان ہدایات کا مقصد عملے کی کارکردگی میں بہتری، بروقت ترقیوں اور ریٹائرڈ ملازمین کو سہولت فراہم کرنا ہے تاکہ ادارے میں شفافیت اور پیشہ ورانہ کارکردگی کو فروغ دیا جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر