سکولوں میں سموگ ایمرجنسی نافذ،آؤٹ ڈور سرگرمیوں میں کمی کاحکم

  • ملتان
ماسک کے استعمال،اسمبلی ،کھیلوں، جسمانی سرگرمیوں کو معطل رکھنے کی ہدایت

ملتان(خصوصی رپورٹر)سکولوں میں سموگ ایمرجنسی نافذ کردی گئی تفصیل کے مطابق سموگ سیزن کے دوران طلبہ کے تحفظ کے لئے محکمہ سکولز پنجاب نے اہم اقدامات کرتے ہوئے تمام سرکاری و نجی سکولوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ سموگ سے بچاؤ کے لئے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے جاری نوٹیفکیشن میں طلبہ کے لئے ماسک کے استعمال، زیادہ پانی پینے اور آؤٹ ڈور سرگرمیوں میں کمی پر زور دیا گیا ہے ۔ سموگ کے دنوں میں اسمبلی، کھیلوں اور جسمانی سرگرمیوں کو معطل رکھنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے تمام کلاس رومز کو صاف اور ہوا دار رکھنے ، مگر کھڑکیاں اور دروازے بند رکھنے کا کہا گیا ہے جبکہ سکول احاطے میں کوڑا کرکٹ یا فضلہ جلانے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔

 

