صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر سے غائب ہونیوالا 10سالہ لڑکا پولیس نے ڈھونڈ نکالا

  • ملتان
گھر سے غائب ہونیوالا 10سالہ لڑکا پولیس نے ڈھونڈ نکالا

جہانیاں (نمائندہ دنیا) گزشتہ روز مبینہ طور پر اغوا ہونے والے 10 سالہ محمد ولید کو پولیس نے 24 گھنٹوں کے اندر برآمد کر لیا۔

تفصیل کے مطابق گاؤں 118 دس آر کے رہائشی مراتب علی کا بیٹا محمد ولید مبینہ طور پر لاپتہ ہوا تھا، جس کے خلاف تھانہ ٹھٹھہ صادق آباد میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ ڈی پی او خانیوال اسماعیل الرحمن کھاڑک کی ہدایت پر ڈی ایس پی جہانیاں ملک عبدالمجید، ایس ایچ او راؤ عبدالحمید، سابق ایس ایچ او رانا ذوالفقار علی اور دیگر اہلکاروں پر مشتمل خصوصی ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی اور CCTV کی مدد سے بچے کو رشتے داروں کے ہاں جگو والا، گیلے وال سے بحفاظت برآمد کیا۔ بچے نے پولیس کو بتایا کہ اسے کسی نے اغوا نہیں کیا بلکہ والد کی ناراضگی کے سبب وہ رشتے داروں کے پاس چلا گیا تھا۔ پولیس کی کامیابی پر علاقے کے عوام نے بھی کارکردگی کو سراہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پولٹری فارمز کی ویسٹ تلف کرنے کیلئے فریم ورک تیار کرنے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس

جھنگ :ڈی ایچ کیو ہسپتال میں کرسمس کے حوالے سے تقریب

ٹو بہ ٹیک سنگھ کے ڈپٹی کمشنر کا رورل ہیلتھ سینٹر، سکول کا دورہ

فیصل آباد :کرسمس کے موقع پر فول پروف سکیورٹی کا پلان جاری

آر پی او فیصل آباد کا دورہ چنیوٹ، تھانہ سٹی میں کھلی کچہری

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر