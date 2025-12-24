صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی پولیس کی کارروائی جرائم پیشہ گینگز کے 3 گرفتار

  • ملتان
وہاڑی پولیس کی کارروائی جرائم پیشہ گینگز کے 3 گرفتار

وہاڑی (خبرنگار) ڈی پی او وہاڑی تصور اقبال کی ہدایت پر پولیس تھانہ گڑھا موڑ نے جرائم پیشہ گینگز کے خلاف مؤثر کارروائیاں کرتے ہوئے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا۔

پہلی کارروائی میں دولی گینگ کے ارکان دولیل خان اور فیصل حیات کو گرفتار کر کے دو مقدمات ٹریس کیے گئے ، جن سے ایک لاکھ روپے نقدی اور ایک پسٹل برآمد ہوا۔ دوسری کارروائی میں موٹر سائیکل چور گینگ کے سرغنہ مشتاق کو گرفتار کیا گیا اور اس کے خلاف دو مقدمات ٹریس کیے گئے ، جس سے 3 لاکھ 15 ہزار روپے مالیت کی دو مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد ہوئیں۔ 

۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پولٹری فارمز کی ویسٹ تلف کرنے کیلئے فریم ورک تیار کرنے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس

جھنگ :ڈی ایچ کیو ہسپتال میں کرسمس کے حوالے سے تقریب

ٹو بہ ٹیک سنگھ کے ڈپٹی کمشنر کا رورل ہیلتھ سینٹر، سکول کا دورہ

فیصل آباد :کرسمس کے موقع پر فول پروف سکیورٹی کا پلان جاری

آر پی او فیصل آباد کا دورہ چنیوٹ، تھانہ سٹی میں کھلی کچہری

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر