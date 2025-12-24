صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیجیٹل مستقبل کی اخلاقی،فکری سمت کا تعین ضروری،وجیہہ قمر

  • اسلام آباد
ڈیجیٹل مستقبل کی اخلاقی،فکری سمت کا تعین ضروری،وجیہہ قمر

تعلیم سائبر خطرات کیخلاف سب سے مضبوط فائر وال ہے، سیمینار سے خطاب

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں قومی کمیشن برائے وقارِ نسواں کے زیرِ اہتمام دخترانِ پاکستان سائبر سکیورٹی کے موضوع پر آگاہی سیمینار ہوا، بڑھتے ہوئے ڈیجیٹل خطرات اور ان سے نمٹنے کیلئے سائبر نظام کی مضبوطی کو مؤثر بنانے پر زور دیا گیا۔ تقریب میں وزیرِ مملکت برائے وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت وجیہہ قمر نے بطورِ مہمانِ خصوصی شرکت کی۔

وجیہہ قمر نے کہا کہ ڈیجیٹل مستقبل کی اخلاقی اور فکری سمت کا تعین نہایت ضروری ہے۔ پیغامِ پاکستان کو ایک تاریخی دستاویز قرار دیا جو انتہاپسندی اور عدم برداشت کے خلاف واضح مؤقف پیش کرتی ہے اور کہا کہ جس طرح عدم برداشت کو حقیقی دنیا میں مسترد کیا گیا ہے، اسی طرح اسے سائبر اسپیس میں بھی مسترد کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خواتین صرف سائبر سکیورٹی کی متاثرہ فریق نہیں بلکہ اس کی محافظ بھی ہیں۔ تعلیم سائبر خطرات کے خلاف سب سے مضبوط فائر وال ہے۔ سائبر سکیورٹی کو ایک بنیادی زندگی کی مہارت کے طور پر اپنانا چاہیے، نہ کہ صرف ماہرین تک محدود رکھا جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پولٹری فارمز کی ویسٹ تلف کرنے کیلئے فریم ورک تیار کرنے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس

جھنگ :ڈی ایچ کیو ہسپتال میں کرسمس کے حوالے سے تقریب

ٹو بہ ٹیک سنگھ کے ڈپٹی کمشنر کا رورل ہیلتھ سینٹر، سکول کا دورہ

فیصل آباد :کرسمس کے موقع پر فول پروف سکیورٹی کا پلان جاری

آر پی او فیصل آباد کا دورہ چنیوٹ، تھانہ سٹی میں کھلی کچہری

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر