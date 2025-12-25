صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او خانیوال کے تھانوں کے دورے ،انتظامات کا جائزہ

  • ملتان
ڈی پی او خانیوال کے تھانوں کے دورے ،انتظامات کا جائزہ

سکیورٹی انتظامات اور فرنٹ ڈیسک کی جانچ کی،متعلقہ افسروں کو ہدایات جاری

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)وزیراعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق خانیوال پولیس عوام کے تحفظ کے لیے ہردم مستعد ہے ۔ اسی سلسلے میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل کھاڑک نے رات گئے ضلع بھر کے مختلف تھانہ جات کا اچانک دورہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ڈی پی او نے تھانہ جات میں سنتری ڈیوٹی، حوالات اور دیگر اہم شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ فرنٹ ڈیسک پر آن ریکارڈ اندراج، شہریوں کی درخواستوں پر بروقت کارروائی اور ریکارڈ کی تکمیل کا بھی بغور جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ فرنٹ ڈیسک کو مزید مؤثر بنایا جائے تاکہ شہریوں کو فوری اور باعزت انصاف فراہم کیا جا سکے ۔دریں اثنا ڈی پی او اسماعیل کھاڑک نے مختلف مقامات پر قائم ناکہ جات کا بھی اچانک وزٹ کیا۔ جہاں ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کی حاضری، الرٹنس اور مشکوک افراد و گاڑیوں کی چیکنگ کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے اہلکاروں کو الرٹ رہنے اور مشکوک سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایات جاری کیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاک روس کی مختلف شعبوں میں نمایاں کامیابیاں،روسی سفیر

قائداعظم نے مسلمانوں کو منفرد شناخت دی، علیم خان

عوامی سہولیات سے متعلق شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے، کمشنر

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں ہوٹل سیل ،3فوڈ پوائنٹس کو جرمانہ

نوجوان نسل اسوہ حسنہ کو زندگی کا حصہ بنائیں ،راغب نعیمی

کرسمس، فول پروف سکیورٹی 3500اہلکار ڈیوٹی دینگے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن