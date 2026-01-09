صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

45ویں مڈ کیریئر سینئر مینجمنٹ کورس کے افسروں کا دورہ نشتر یونیورسٹی

  • ملتان
45ویں مڈ کیریئر سینئر مینجمنٹ کورس کے افسروں کا دورہ نشتر یونیورسٹی

ملتان(لیڈی رپورٹر)نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کے وفد نے نشتر میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ کیا۔۔۔

 جہاں 45 ویں مڈکیریئر سینئر مینجمنٹ کورس کے افسروں نے وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مہناز خاکوانی کے ہمراہ یونیورسٹی کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا اور طبی سہولیات سمیت دیگر اہم امور کا جائزہ لیا۔دورے کے دوران وفد نے نشتر سکل لیب، مصطفی کمال پاشا لیکچر تھیٹر کمپلیکس اور شعبہ انتہائی نگہداشت (آئی سی یو) کا بھی دورہ کیا۔ جہاں انہیں جدید طبی سہولیات، تدریسی نظام اور عملی تربیت سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ افسروں نے یونیورسٹی اور ہسپتال میں فراہم کی جانے والی سہولیات کو سراہا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

میئر کا100 دن میں ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کا ہدف

کراچی بندرگاہ پر پہلے فیری ٹرمینل کا افتتاح کر دیا گیا

پیپلز پارٹی کام کرنے کے لئے تیار نہیں،منعم ظفر خان

قوانین کی خلاف ورزی پرگاڑیاں ضبط، مقدمات اندراج کا فیصلہ

سرنڈر کرنے والے ڈاکو عدالتوں سے ریلیف لے سکتے ہیں،آئی جی

کراچی بار کے انتخابات میں التوا سے متعلق دائر درخواست مسترد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ