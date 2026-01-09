صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت کسانوں کو جدید مشینری کیلئے قرض دے رہی :محمد جاوید

  • ملتان
حکومت کسانوں کو جدید مشینری کیلئے قرض دے رہی :محمد جاوید

کسان صرف 20 فیصد شراکت کیساتھ مشینری حاصل کر سکیں گے : اسسٹنٹ ڈائریکٹر

وہاڑی (نمائندہ خصوصی ) گگو منڈی، تحصیل بوریوالہ میں پنجاب حکومت کے وزیرِ اعلیٰ ہائی ٹیک فارم مکینائزیشن پروگرام کے تحت تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمانِ خصوصی رشید احمد بھٹی، ڈپٹی ڈائریکٹر زرعی انجینئرنگ وہاڑی، اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر زرعی انجینئرنگ چوہدری محمد جاوید تھے ۔ پروگرام میں کسانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اسکیم کو سراہا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے بتایا کہ حکومت کسانوں کو جدید زرعی مشینری کے لیے بغیر سود 30 ملین روپے تک قرض فراہم کر رہی ہے ، جس پر مکمل مارک اپ حکومت ادا کرے گی۔ کسان صرف 20 فیصد شراکت کے ساتھ مشینری حاصل کر سکیں گے اور قرض پانچ سال میں آسان اقساط میں واپس کیا جا سکتا ہے ۔ تقریب کا مقصد زرعی پیداوار میں اضافہ اور مکینائزڈ فارمنگ کا فروغ ہے ۔ پروگرام میں دیگر متعلقہ افسران اور بینک نمائندگان بھی شریک تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

میئر کا100 دن میں ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کا ہدف

کراچی بندرگاہ پر پہلے فیری ٹرمینل کا افتتاح کر دیا گیا

پیپلز پارٹی کام کرنے کے لئے تیار نہیں،منعم ظفر خان

قوانین کی خلاف ورزی پرگاڑیاں ضبط، مقدمات اندراج کا فیصلہ

سرنڈر کرنے والے ڈاکو عدالتوں سے ریلیف لے سکتے ہیں،آئی جی

کراچی بار کے انتخابات میں التوا سے متعلق دائر درخواست مسترد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ