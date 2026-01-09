صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع میں بیوٹیفکیشن کا کام بھرپور طریقے سے جاری

  • ملتان
ضلع میں بیوٹیفکیشن کا کام بھرپور طریقے سے جاری

سڑکوں اور پودوں پر روشنیاں نصب ، شہری سیلفیاں بنانے لگے

 وہاڑی (خبرنگار ،نمائندہ خصوصی) وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ضلع وہاڑی میں بیوٹیفکیشن کا کام بھرپور طریقے سے جاری ہے ۔ وہاڑی شہر کی سڑکوں اور پودوں پر رنگ برنگی جگمگاتی روشنیاں نصب کی گئی ہیں، جو دلفریب اور خوش نما منظر پیش کر رہی ہیں۔ ٹمٹماتی روشنیاں شہریوں، خصوصاً بچوں کی توجہ کا مرکز بن گئیں اور شہری خوبصورت لائٹنگ کے ساتھ سیلفیاں لینے لگے ۔ شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب کے بیوٹیفکیشن پروگرام کو سراہا اور ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گورائیہ کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ بیوٹیفکیشن کا مقصد شہر کی خوبصورتی میں اضافہ اور شہریوں کے لیے خوشگوار ماحول فراہم کرنا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن پر لگے اکثر سی سی ٹی وی کیمرے خراب

ہائوسنگ سکیم :میڈیکل سٹی کیلئے 16ہزار کنال اراضی ایکوائر

ایل ڈی اے جوہر ٹاؤن کے مرکزی گیٹ پر گٹر اُبلنے گئے

چکن کی تیاری کے مراحل میں مرحلہ وار ٹیکسوں کی بھرمار

ٹھوکر ری ماڈلنگ ‘ٹیپا ‘ ایل ڈی اے کا ٹریفک پلان تیار

اندرون و بیرون ملک جانے والی 5پروازیں منسوخ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ