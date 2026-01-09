صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکولوں سے طلبہ کا انخلا روکنے کیلئے مہم کا فیصلہ

  • ملتان
سکولوں سے طلبہ کا انخلا روکنے کیلئے مہم کا فیصلہ

ڈراپ آؤٹ کی شرح روکنے کیلئے اساتذہ کی خصوصی تربیت مکمل،والدین سے قریبی تعلق کی ہدایات جاری ، بوگس انرولمنٹ کا خاتمہ ، سکول سربراہوں کو حقیقی اہداف تفویضسکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کیلئے 40ارب روپے کا خصوصی پیکیج ، اضافی کلاس رومز، باؤنڈری والز، واش رومز ، فرنیچر سمیت بنیادی سہولیات فراہم کی جارہیں،صفدر واہگہ

ملتان(شاہدلودھی )ملتان کے سکولوں میں ڈراپ آوٹ کو روکنے کے لئے مہم چلانے کافیصلہ، 4سوکلاس رومزکے لئے فنڈز منظور،سیلاب متاثر تعلیمی اداروں کی کیٹیگریاں بنادی گئیں تفصیل کے مطابق سی ای او ایجوکیشن ڈاکٹر صفدر واہگہ نے روزنامہ کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ سکولوں میں ڈراپ آوٹ کی شرح کو روکنے کے لئے خصوصی مہم چلانے کافیصلہ کیاگیا ہے اور اساتذہ کی ٹریننگ بھی مکمل کرلی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ضلع ملتان میں اس وقت ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے تحت 1095 سرکاری سکولز کامیابی سے چلائے جا رہے ہیں، جن میں مجموعی طور پر تقریباً 3 لاکھ 47 ہزار طلبہ زیرِ تعلیم ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ نجی شعبے میں تعلیم فراہم کرنے والے اداروں کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے ، جن میں ایک وہ سکول شامل ہیں جو نجی طور پر منظم ہیں مگر ان کی مالی معاونت حکومت کرتی ہے ، جیسے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور پیما کے سکولز، جبکہ دوسری کیٹیگری مکمل نجی سکولز کی ہے جہاں والدین خود فیس ادا کرتے ہیں۔ڈاکٹر صفدر واہگہ کے مطابق ضلع ملتان میں مکمل نجی سکولز کی تعداد تقریباً 660 ہے ، جن میں لگ بھگ 3 لاکھ 95 ہزار بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔

پی ای ایف سے منسلک سکولز کی تعداد تقریباً 800 ہے ، تاہم چونکہ ان کا مالی بوجھ حکومت برداشت کرتی ہے اس لئے انہیں مکمل طور پر نجی سکولز شمار نہیں کیا جاتا۔ اگر پی ای ایف کے سکولز کو شامل کیا جائے تو نجی طور پر منظم مگر حکومتی معاونت سے چلنے والے سکولز کی مجموعی تعداد تقریباً 1500 بنتی ہے ۔انہوں نے بتایا کہ موجودہ حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے بچوں کے داخلے (Enrollment) پر خصوصی توجہ دی ہے ۔ سابقہ بوگس انرولمنٹ کے نظام کو ختم کر کے حقیقی اہداف مقرر کئے گئے ۔

ملتان کو تقریباً 29 ہزار نئے طلبہ کے داخلے کا ہدف دیا گیا تھا، جو الحمدللہ مکمل کر لیا گیا ہے ۔ اب آئندہ مرحلے میں طلبہ کے سکول چھوڑنے (Dropout) کی روک تھام کے لئے خصوصی مہم شروع کی جا رہی ہے ، جس کے تحت اساتذہ کو تربیت دی گئی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ مضبوط رابطہ رکھیں، پیرنٹ ٹیچر میٹنگز منعقد کریں، بروقت ٹیسٹ اور نتائج فراہم کریں اور طلبہ کے مسائل پر توجہ دیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کلینیکل ٹرائل،ڈریپ بایو سٹڈی رولز میں ترامیم کر رہے ،وزیر صحت

وزیر مواصلات کا اسلام آباد ،مری ایکسپریس وے کا معائنہ

ہر شہری کو بروقت ،بلا امتیاز انصاف فراہم کیا جائے گا ،آئی جی

38ڈویژنز میں ای آفس کا 100فیصد نفاذ ہو چکا ،شزا فاطمہ

سلمیٰ بٹ کا ایگریکلچر پروڈکشن مارکیٹ راولپنڈی کی مجوزہ سائٹس کا دورہ

فرائض میں غفلت برداشت نہیں کی جائیگی ،ایس ایس پی آپریشنز

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ